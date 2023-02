Scholz | le telefonate con Putin e i carri armati per Kiev | la strategia del Cremlino dietro i «paragoni astrusi coi nazisti»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nelle diverseche il cancelliere tedesco Olafha avuto con Vladimir, il presidente russo non lo avrebbe mai minacciato direttamente. Non di certo come aveva raccontato l’ex premier britannico Boris Johnson, che nella sua autobiografia ha rivelato come il capo dello avesse letteralmente avvertito di poterlo incenerire con un missile nel giro di un minuto. Intervistato da Bild,assicura: «non ha minacciato né me né la Germania». Assicurando che al telefono il cancelliere tedesco ha sempre messo in chiaro «le nostre posizioni molto diverse sulla guerra in Ucraina». Da parte tedesca, è evidente che «la Russia sia l’unica responsabile della guerra. La Russia ha invaso il Paese confinante per impossessarsi di parti dell’Ucraina o del Paese». Un ...

