? Schlein | la leader mimetica che rassicura tutti

...8 segretari in 15 anni e importato in Italia le primarie - salvo eleggere il suo ultimoper ... per questo io e tanti altri sosterremo. Lei è il segnale della discontinuità', si scalda ...Il poster deldell'Ira morto in carcere a 27 anni, nel 1981, dopo 66 giorni di sciopero ... I candidati Pd si schierano maresta in silenzio Roby Facchinetti rapinato nella sua villa a ...

Pd, siluro Cuperlo: Dietro Schlein e Bonaccini c'è il solito establishment Affaritaliani.it

Dall’articolo 18 ai diritti civili, il perché della svolta tutta a sinistra di Bonaccini Il Sole 24 ORE

Bonaccini, Schlein, De Micheli e Cuperlo: il faccia a faccia tra i ... Fanpage.it

Chi vincerà le primarie del Partito democratico: come è andato il ... Fanpage.it

"Il nuovo volto della sinistra". Ma il sondaggio annienta la Schlein ilGiornale.it

Gianni Cuperlo, anche lui in corsa per la successione a Enrico Letta parla di un ceto dirigente democratico che si è solamente adeguato alla nuova situazione ma resta al suo posto ...Stefano Bonaccini "è un amico e lo stimo". Ma alle spalle del presidente dell'Emilia c'è il "solito establishment", così come dietro Schlein. "Io votato alla sconfitta No, ma questa volta la casa bru ...