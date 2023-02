Schierare missili ipersonici | rovinosa escalation | Usa | armi puntate sulla Cina?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il caso, ovviamente e irrimediabilmente, si complica. Si parla delle relazioni tra Stati Uniti e, precipitate nel giro di poche ore in seguito all'avvistamento del pallone-spia di Pechino nei cieli degli States, pallone-spia che è stato abbattuto dall'aviazione militare a stelle e strisce quando si trovava al largo delle coste della Caroline. Si apprende infatti che Washington, in seguito ai fatti delle ultime ore, avrebbe ipotizzato dia medio raggio in Giappone, il tutto con l'obiettivo di rafforzare le difese contro lanel Mar Cinese orientale e meridionale. A dar conto dell'indiscrezione è il quotidiano locale Sankei, rilanciato dall'agenzia di stampa Reuters, secondo cui Tokyo sta considerando l'isola meridionale di Kyushu come possibile località strategica dove posizionare i ...