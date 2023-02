Scatta l’embargo sui carburanti della Russia il pieno di gasolio rischia un’altra impennata

(Di domenica 5 febbraio 2023) Entra in vigore il divieto di importazione, finora l’Ue comprava da Mosca metà del suo fabbisogno di diesel. In autostrada picchi oltre i 2,50 euro al litro

Mosca forniva la metà del fabbisogno Ue, servono nuove forniture. In autostrada picchi oltre i 2,50 euro al litro: allarme dei ...Brutte notizie potenzialmente in arrivo per gli automobilisti: da oggi, 5 febbraio,dell'Unione europea all'importazione di prodotti petroliferi raffinati russi. Ovvero benzina, ma soprattutto diesel. Come ricorda La Stampa , fino ad oggi Mosca ha coperto circa la ...

