Sassuolo-Roma 1-0 | Frattesi | “Godiamoci questa vittoria | il lavoro paga”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Il centrocampista del, Davide, ha parlato a Sky Sport dopo laper 1-0 contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Ilviene fuori. Fondamentalmente ad una partita del genere si arriva la settimana prima, con carichi pesanti. Abbiamo perso partite come quelle con con Fiorentina e Lazio senza meritarlo, ma ilfatto in allenamento alla fine esce. La formazione gioca ad alti livelli, mantiene alta l’asticella e dobbiamo tenerla alta. Anche in undici contro undici, stasera, abbiamo dimostrato di averla preparata bene. Adesso ci godiamo la. Il nostro centrocampo muta durante la partita, possiamo andare anche a tre, in base alla partita riusciamo a girarci. Eè cosa buona”. SportFace.

