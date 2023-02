Sassuolo | Frattesi | «Teniamo l’asticella alta»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Le parole di Stefanodopo la vittoria delcon l’Atalanta: «Abbiamo preparato bene la gara e c’è uno spirito diverso» Stefano, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei neroverdi sull’Atalanta. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Abbiamo lavorato tanto, ci poteva stare una partenza di 2023 del genere. Il lavoro sta uscendo, la squadra si sta esprimendo su livelli alti e l’importante è tenere». PRESTAZIONE – «Abbiamo preparato bene la gara e c’è uno spirito diverso. Il mercato ha dato una mano, ci godiamo questa vittoria e va bene così». NOVITÁ A LIVELLO TATTICO – «Il centrocampo nella partita muta, ruotando in base alla partita. Quando le squadre attaccano a uomo come oggi, serve ...

Dopo il trionfo del contro l'Atalanta, ai microfoni di Dazn ha parlato Davide: "Possiamo dire che siamo guariti. Dopo il Milan non ci siamo sbilanciati perché una rondine non fa primavera, ma ci ... Giocate di lusso sia nel primo che nel secondo tempo, come il bel colpo di tacco pero la ... Dionisi 7,5: disegna un perfetto per far male all'Atalanta reduce dalla Coppa. Schiera ...

