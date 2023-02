Saremmo stati più forti

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Sul Corriere del Mezzogiorno si ricorda il rammarico di Mister Spalletti: «Se avessimo avuto la nostra curva al seguito, come l’anno scorso,più». Il Napoli è stato comunque accompagnato da tanti tifosi al seguito, nei restanti posti disponibili. I cori Azzurri sonoascoltati distintamente. Resta da considerare l'assurdità di un provvedimento ministeriale che ragiona, ancora nel 2023, con la responsabilità oggettiva e non con quella soggettiva/individuale/diretta. In sostanza, non si riesce ad assicurare l'ordine pubblico nelle manifestazioni clacistiche. Ed un intero settore dello stadio rimane vuoto. Senza neanche la capacità di riempirlo con minori, donne, anziani e disabili. Il calcio italiano è morto. Tocca a tutti noi resuscitarlo... A cura di Alessandro Cardito