Sanremo 2023 | un ‘Tango’ per Tananai | «La distanza è un concetto mentale»

Leggi su funweek

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Esattamente un anno fa come oggi ero acon la performance migliore della mia vita… ma spero di non ripetermi”. È con la consueta autoironia con cui si è fatto conoscere al pubblico festivaliero dodici mesi fa cheesordisce raccontando il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston. Dopo Sesso occasionale, classificatasi ultima confermando poi – una volta di più – la fortuna di tale posizionamento, arriva Tango. Il lato b di un artista la cui espressione creativa è fatta di luci e di ombre, come l’album ‘Rave, Eclissi’ descrive a pieno. La canzone, online e in radio dopo la prima esibizione on stage, è scritta dain collaborazione con Paolo Antonacci, Alessandro Raina e Davide Simonetta, che si è occupato anche della produzione insieme all’artista stesso. Ricca nella parte orchestrale, Tango rappresenta un ...