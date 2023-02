Sanremo 2023 | ecco dove alloggia Chiara Ferragni | villa tra gli uliveti con vista mare | piscina a sfioro | 8 bagni e campo da tennis

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Èla prima co-conduttrice che debutterà al Festival diil 7 febbraio. Ed è anche la più attesa tra le presenze femminili chiamate da Amadeus a condividere il palco con lui. L’imprenditrice digitale è già arrivata nella città dei fiori, e c’è grande curiosità sul luogo da lei scelto per il soggiorno sanremese.e Fedez, atteso in città a breve, non hanno optato per un lussuoso hotel a poca distanza dal Teatro Ariston, bensì per unache, secondo quanto rifrisce l’Ansa, si trova a Cipressa, a una quindicina di chilometri da. Si tratta diDendi, la stessa scelta lo scorso anno da Elisa e, pare, dallo stesso Fedez nel 2021 quando era in gara. La dimora gode di unaincantevole sul...