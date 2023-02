Sanremo 2023 celebra Raffaella Carrà | la mostra “A far la moda comincia tu!” con oltre 35 abiti

(Di domenica 5 febbraio 2023) La Raicon una, nella città del festival che lei aveva condotto nel 2001 e in cui era stata ospite diverse volte. Un omaggio che passa attraverso i suoi mitologici costumi di scena con i suoi colori preferiti e indossati: il bianco, l’oro, il rosso, il bluette, le paillette, il nero, declinati tra giacche, costumi da sera e tute dall’optical al super chic. Lasi intitola A far latu!, e va in scena in occasione del 73esimo Festival, da lunedì 6 a domenica 12 febbraio, al Forte Santa Tecla negli spazi, in collaborazione con il luxury village The Mall. Vanno in35di...

Che Tempo che Fa, stasera in tv: gli ospiti e le anticipazioni Gli ospit della puntata di stasera: Amadeus , direttore artistico e conduttore della 73a edizione del Festival di, al via ...A svelarlo era stato proprio lui in persona nel corso di un'intervista a La Stampa : "Quest'anno poso la bacchetta,lo faccio solo a parole. Ho deciso di fare un podcast". Clicca qui per ...

Sanremo 2023, ecco dove alloggia Chiara Ferragni: villa tra gli uliveti con vista mare, piscina a sfioro, 8… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, l’economia del Festival spiegata in 6 numeri Il Sole 24 ORE

Sanremo 2023, Giovanna Civitillo spiega com’è nata l’idea del profilo di coppia con Amadeus Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, i Coma Cose fermati dalla polizia: cosa è successo Corriere dello Sport

Tutto su Sanremo 2023: programma e ospiti serata per serata La Gazzetta dello Sport

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...