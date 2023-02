Sanremo 2023 | arriva a Milano SanMetro il primo Festival della canzone metropolitana La finale con Marco Maccarini

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) C’è chi scende la celeberrima scalinata del Teatro Ariston e chi le ben più battute scaledi, sognando magari un giorno di calcare proprio il palcokermesse più famosa d’Italia. Quel che è certo è che nei prossimi giorni ne sentiremo delle belle in ogni dove: in tv, ma anche mentre si torna dal lavoro. Dal 7 al 10 febbraio nella città meneghina è in programma, il, in cui band, artisti emergenti e cantanti, si sfideranno sui palchi di Sound Underground nelle stazioni di Garibaldi M2, Loreto M2 e Bicocca M5, in concomitanza con ildiè il contest musicale di ...