Galaxy S23 , S23 Plus ed S23 Ultra sono stati appena presentati , e se siete curiosi di toccarli con mano sappiate chehaun nuovo Galaxy Pop Up Store presso lo Shopping Mall Il Centro di Arese, in provincia di Milano. Qui si avrà l'opportunità di provarli e di testare dal vivo le capacità della ...

Samsung: inaugurato un Galaxy Pop Up Store dedicato agli S23 tuttoteK

Galaxy S, 15 anni di tecnologia e innovazione. La storia della famiglia di smartphone Android più longeva di sempre DDay.it

Samsung svela la data di uscita del nuovo Galaxy S23 Techradar

Volantino Monclick Festival degli Sconti: fino al 50% di risparmio Punto Informatico

Rotocalco n.5 del 1 febbraio 2023 Adnkronos

Samsung annuncia l'apertura a Milano di un esclusivo Galaxy Pop Up Store, dedicato ai nuovi smartphone di punta Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra e all'ecosistema Galaxy.