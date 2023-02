Sampdoria | i convocati per il Monza | la scelta su Colley

(Di domenica 5 febbraio 2023) La lista dei calciatori a disposizione di Dejan Stankovic per la sfida tra. Tutti i dettagli Laha comunicato la lista dei calciatori a disposizione di Dejan Stankovic per la trasferta dell’U-Power Stadium contro il. Assenti gli infortunati Andrea Conti, Manuel De Luca, Ignacio Pussetto, Abdelhamid Sabiri e Simone Trimboli. Portieri: Audero, Ravaglia, Turk. Difensori: Amione, Augello,, Günter, Murillo, Murru, Nuytinck, Zanoli. Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes. Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Monza: recuperano Colley e Djuricic, non Sabiri che resta fuori con Conti, De Luca, Pussetto e Trimboli.

Lunedì 6 febbraio la trasferta in Brianza, l'allenatore serbo crede ancora nella svolta: "Basta un episodio che ci sblocchi. Vogliamo cambiare la storia"