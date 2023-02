Leggi su zonawrestling

(Di domenica 5 febbraio 2023) E rieccoci qui, dopo due settimane, con l’editoriale più scoppiettante che ci sia. Che parla di una delle realtà più–no, niente. Scusate. Non ce la faccio. Torniamo a parlare di Ring of Honor. Se non fosse che non c’è il Ring e non c’è nemmeno più l’Honor. In ogni caso. Oggi ci concentreremo sul campione TV della Ring of Honor: Samoe Joe. O, vista la sua attuale gestione, sarebbe il caso di chiamarlo . Un ritorno coi fiocchi Chiaramente, non c’è minimamente bisogno di spiegare chi siaJoe. Ma ripassiamo comunque. Joe è probabilmente uno degli atleti più dominanti che si siano mai visti nello sports entertainment. Un big man con un’agilità fuori dal comune e una tecnica sopraffina. Campione ROH forse più incredibile della storia, autore di match leggendari contro CM Punk (una trilogia da recuperare per ogni appassionato), contro Kenta Kobashi e ...