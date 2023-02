(Di domenica 5 febbraio 2023) "Lasi prende una diche se le ricorda per i prossimi trent'anni. Dopo quello che ci hanno detto dietro adesso è il momento di raccogliere soddisfazioni": queste le parole di Matteo- vicepremier e leader della Lega - a Rho, in piena campagna elettorale per la Lombardia.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Per provare a invertire la tendenza, in una sorta di corsa tutta interna alla coalizione, il leader della Lega, Matteo, batte palmo a palmo la sua Lombardia. E solo per fare un esempio ...Autonomia differenziata, i punti principali del ddl CalderoliDA COSPITO Il caso Donzelli e la bagarre in Parlamento la scheda Giorgia Meloni, i primi ...: 'Se Sanità scadente colpa di ...

Salvini scatenato: "La sinistra Una di quelle batoste..." Liberoquotidiano.it

I piani di Silvio e Salvini: scatenare Nordio per logorare la Meloni LA NOTIZIA

Zelensky a Sanremo 2023, reazioni e polemiche: le posizioni da Salvini a Conte Sky Tg24

Saviano alla prima udienza per diffamazione contro Salvini • TAG24 Tag24

Matteo Salvini: "Accordo con il partito di Putin Con la guerra è ... La7

Da padre Alex Zanotelli a Laura Boldrini, passando per Elly Schlein e Soumahoro: la sinistra dei porti aperti si ricompatta ...Buferone sul Festival di Sanremo, Mentana denuncia il ridicolo: Zelensky, lo ascoltiamo o no Conte e Salvini a braccetto nel fronte del no.