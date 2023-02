Salto con gli sci | Willingen 2023 | vince la giapponese Ito | Jessica Malsiner 22esima

... che sale a 180 mAh,un'autonomia dichiarata di 15 giorni. In realtà dal punto di vista dell'autonomia si equivalgono, nonostante ilnominale della Mi Band 7, necessario per far fronte all'...Se vuoi gustare dei tapas, fai unda Restaurante Viernes. Oppure non perderti un ristorante ...dai turisti e raggiungibili a piedi da qui Commenti "Che tu sia in luna di miele o in vacanza...

Timi Zajc fa il salto più lungo di sempre (161,50) ma cade: rivedi la sua prova Eurosport IT

Salto con gli sci: tripletta Giappone a Willingen, prima volta femminile. Vince Yuki Ito, le Malsiner oltre il 20° posto OA Sport

Salto con gli sci: Granerud trionfa anche a Willingen, Bresadola sogna, poi chiude 16° NEVEITALIA.IT

Salto con gli sci, Mondiali junior 2023: Austria e Giappone vincono le gare a squadre, Italia quinta tra le donne OA Sport

Salto con gli sci: Katharina Althaus si impone a Willingen davanti al suo pubblico, le Malsiner 26a e 27a OA Sport

Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile ci sono tre giapponesi a occupare completamente il podio. L’impresa riesce a Yuki Ito, Nozomi Maruyama e Sara Takan ...A Sepang è andata in scena la prima giornata dello Shakedown, ovvero i Test della MotoGP riservati esclusivamente ai collaudatori dei costruttori che prenderanno parte al prossimo Mondiale e agli esor ...