Salto con gli sci | tripletta Giappone a Willingen | prima volta femminile Vince Yuki Ito | le Malsiner oltre il 20° posto

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Per lanella storia della Coppa del Mondo dicon gli scici sono tresi a occupare completamente il podio. L’impresa riesce aIto, Nozomi Maruyama e Sara Takanashi, che concludono in questo ordine la seconda gara di, in Germania. Un evento storico, sancito anche dall’altrettanto rilevante ritorno al successo della vincitrice, che non gioiva in questa maniera da cinque anni. In particolare, a Ito, dopo una bellaserie da 137 metri e 126.6 punti, riesce un’altrettanto valida performance nella seconda, in cui rimane perennemente in quota e arriva a 135.5 metri. Pur con un’incertezza nell’atterraggio, i 106.7 punti le consentono di chiudere a 233.3, precedendo di 4.3 Maruyama. Quest’ultima è autrice ...