Salto con gli sci | risultati e classifica gara maschile Willingen 2023 | vince Granerud | Bresadola squalificato

(Di domenica 5 febbraio 2023) Si è conclusa la, valida per la Coppa del mondo dicon gli sci 2022/. Sulle nevi tedescheil norvegese, 273 punti, che domina tutte le manche rifilando oltre 20 punti a Kobayashi, autore di una grande secondorecuperando 4 posizioni. Chiude il podio l’altro norvegese Tande con 249.2. Per quanto riguarda i colori azzurrinella seconda manche e butta via un potenziale 16° posto. Nellageneraleallunga su Kubacki, oggi male il polacco che chiude solo 17°. 1.273.0 2. Kobayashi 252.3 3. Tande 249.2 4. Fettner 247.4 5. Jelar 236.3 6. Prevc 232.4 7. Zyla 230.3 8. ...

Sul primo gol ha preso l'ascensore,unche ha ricordato quello di Cristiano Ronaldola Sampdoria nel dicembre 2019, sul secondo ha messo in porta un pallonesu scritto 'spingimi'. ...Ci ha passato otto anni, dal 2000 al 2008, nelle vesti di presidente della circoscrizione 3 e adesso che è pronto per il grandetorna in questi locali per dare l'annuncio che ormai tutti si ...

Timi Zajc fa il salto più lungo di sempre (161,50) ma cade: rivedi la sua prova Eurosport IT

Salto con gli sci: tripletta Giappone a Willingen, prima volta femminile. Vince Yuki Ito, le Malsiner oltre il 20° posto OA Sport

Salto con gli sci: Granerud trionfa anche a Willingen, Bresadola sogna, poi chiude 16° NEVEITALIA.IT

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2022-2023: Althaus avvicina ancora Pinkelnig a Willingen OA Sport

Salto con gli sci: Granerud non si ferma più, a Willingen ecco la quarta vittoria consecutiva, squalificato Bresadola NEVEITALIA.IT

SECONDO TEMPO 23' OCCASIONE TORO! Uscita a vuoto di Silvestri che non la trova più, finisce sui piedi di Ehzibue che allontana in fallo laterale. Incredibile. 22' Azione ...Prima uscita dell’anno per il vicecampione europeo del triplo Andrea Dallavalle. Nell’impianto indoor di Modena l’azzurro comincia atterrando a 16,76 in un test con rincorsa ridotta a quattordici pass ...