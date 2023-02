Salto con gli sci | Granerud ferma il ruggito di Kobayashi | squalificato Giovanni Bresadola

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023) Quattro vittorie consecutive, ma anche quattro successi a Willingen (come nessuno) e 12 podi di fila in Coppa del Mondo (come Peter Prevc, a -1 da Janne Ahonen). Halvor Egnerè questo, in terra tedesca: il norvegese, vince, convince ed è sempre più saldo in testa alla Coppa del Mondo. Anche se, per i Mondiali, a qualcuno dovrà fare attenzione. Intanto vanno negli annali i suoi 273 punti, frutto di 147.5 metri (maestosi) nella prima serie con 140.4 punti, gestiti poi con 142 e 132.6 nella seconda. Quel qualcuno di cui sopra è Ryoyu. Il Concorde giapponese, dopo aver chiuso settimo la prima metà di gara con 134.5 metri e 114.1, nella seconda semplicemente fa cose ignote a chiunque altro, arrivando in condizioni di vento non poi così semplici a quota 145.5, con i 138.2 punti conseguenti che valgono il totale di 252.7. Superati sia ...