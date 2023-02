Rrahmani | “Con Spalletti lavoriamo dall’anno scorso per ottenere queste vittorie”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Amir, protagonista della miglior difesa del campionato italiano, ha commentato la vittoria del Napoli a La Spezia.che, a suo avviso, partono da lontano: “Constiamo lavorando a questo percorso dalla stagione passata. Abbiamo una rosa che è cresciuta e si sta esprimendo su livelli altissimi. Abbiano perso alcuni campioni questa estate ma al loro posto sono arrivati dei grandissimi giocatori che hanno arricchito la rosa. Dobbiamo proseguire con questa stessa determinazione perchè la strada è ancora lunga”.è migliorato tantissimo: “Ringrazioche ha avuto fiducia in me. Mettermi in campo alla ripresa del campionato non era semplice dopo l’infortunio lungo e delicato che avevo avuto. Il merito è suo se sono tornato a giocare sui ...

Durante gli allenamenti hai sicuramente marcato Osimhen, me lo racconti: "La prima sua forza è la velocità, poiquella velocità prende anche l'energia per saltare più in alto,lui ...Al termine della partita Spezia Napoli è intervenuto Amirai microfoni di Dazn : 'Lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol, Osimhen e Kvara ...Kim Parlo in inglese, ma anche in ...

