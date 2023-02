(Di domenica 5 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E’ una settimana che in Parlamento lo scontro politico si è incendiato, in modo figurato. Intanto gli anarchici stanno incendiando realmente le piazze, fanno attentati, mettono nel mirino le istituzioni, fino ad arrivare al presidente della Repubblica. Direi che è ora di mettere fine a tutto questo, è giusto abbassare i toni. La gente non capisce, mentre vorrebbe vederci lavorare per mantenere gli impegni. Bene, rimbocchiamoci le maniche e diamoci da fare sulle cose concrete. Si è perso anche troppo tempo. Questa contrapposizione tra maggioranza e opposizione su questi temi, lo ripeto, è sbagliata, perchè apre una falla, ci rende aggredibili. Unche si divideè un”. Così, in un’intervista a la Repubblica, in merito al caso Cospito, la capogruppo ...

"Essere garantisti significa lottare affinchè nei confronti di tutti siano rispettate le regole del giusto processo " aggiunge Licia- . Significa lottare per impedire l'abuso, non l'uso ..."Essere garantisti significa lottare affinché nei confronti di tutti siano rispettate le regole del giusto processo - aggiunge Licia- . Significa lottare per impedire l'abuso, non l'uso ...

Ronzulli "Se ci dividiamo sulla legalità il Paese diventa fragile ... Italpress

Il Benevento perde col Venezia, Vigorito silura Foggia e Cannavaro ... Il Sannio Quotidiano

Governo, Ronzulli: Fi lavora per mantenere impegni con elettori Agenzia askanews

La trattativa stato-Ronzulli manda in tilt FI. "Tajani L'hanno mandato in Siberia" Il Foglio

Us pallavolo Senigallia: "Parcheggi intorno al palasport ancora ... Vivere Senigallia

ROMA (ITALPRESS) – “E’ una settimana che in Parlamento lo scontro politico si è incendiato, in modo figurato. Intanto gli anarchici ...La capogruppo di Forza Italia al Senato: "La gente non capisce mentre vorrebbe vederci lavorare per mantenere gli impegni" ...