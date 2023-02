(Di domenica 5 febbraio 2023) Nicolòe il: missione difficile, non impossibile. Il mercato in Turchia chiude mercoledì, ci sono ancora tre giorni pieni per portare a casa l'operazione, maa determinate - ...

Nicolòe il Galatasaray : missione difficile, non impossibile. Il mercato in Turchia chiude ...che il giocatore si è detto disponibile ad ascoltare la proposta turca e lo stesso ha fatto la...Ladi Mourinho voleva un difensore e ha avuto lo spagnolo Llorente ma a dominare la scena (triste) è stato il casocon un deludente epilogo. Stop anche per la Juventus che ha registrato ...

Roma, Zaniolo sempre più vicino all'addio: si tratta con il Galatasaray Fantacalcio ®

Il Galatasaray in pressing su Zaniolo: la posizione della Roma Calciomercato.com

Roma, Zaniolo e Pinto aprono al Galatasaray ma solo a certe condizioni: ecco quali. E poi Icardi... Corriere dello Sport

Zaniolo idea per Galatasaray e Fenerbahce Le condizioni della Roma La Gazzetta dello Sport

Zaniolo, ipotesi turca: sondaggi di Galatasaray e Fenerbahce - Sportmediaset Sport Mediaset

Nicolò Zaniolo non ha lasciato la Roma nel mercato di gennaio, nonostante il centrocampista sia stato messo fuori dal progetto tecnico giallorosso. Ma alcune sessioni di calciomercato sono ancora aper ...(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Zaniolo È un problema della società, deve risolvere con loro. Non con me". Lo ha detto Josè Mourinho parlando a fine partita a DAZN ...