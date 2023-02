Roma | Zaniolo apre all’addio | può giocare con Icardi

Calciomercato: confermato l'interesse del Galatasaray per, il giocatore avrebbe aperto al trasferimento in Turchia Nicolòpotrebbe ripartire dalla Turchia. Dopo lo strappo con lae il ...: il trequartista è finito ai margini del progetto giallorosso e potrebbe ancora lasciare la Capitale nella sessione invernale Continua a tenere banco, in casa, la questione ...

Roma, Zaniolo apre al Galatasaray: la situazione GianlucaDiMarzio.com

Calciomercato Roma, sondaggi di Galatasaray e Fenerbahce per Zaniolo Sky Sport

Roma, Zaniolo sempre più vicino all'addio: si tratta con il Galatasaray Fantacalcio ®

Roma, la solitudine di Zaniolo: si allenerà a La Spezia Corriere dello Sport

La sindrome dell'autosconfitta, così il caso Zaniolo svela il Male di Roma Repubblica Roma

Dopo i primi sondaggi di Galatasaray e Fenerbahce, Zaniolo apre al trasferimento in Turchia: la situazione Nicolò Zaniolo non ha lasciato la Roma nel mercato di gennaio, nonostante il centrocampista s ...“Tutte le domande senza risposta di una sentenza attaccabile”. Il quotidiano prova ad analizzare tutti i punti critici che hanno portato al -15 in classifica della Juventus per via del caso plusvalenz ...