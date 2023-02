Roma | Mourinho | «Zaniolo problema della società A dicembre potevo andare via»

(Di domenica 5 febbraio 2023) “? E’ un, deve risolvere con loro. Non con me”. Lo ha detto Josèparlando a fine partita a DAZN dopo la vittoriasuacontro l’Empoli. Poi a chi gli chiede del rinnovo di Smalling aggiunge: “Non posso fare nulla io. Per esempio iovia a, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Getty Images La crescita esponenziale di Ibanez è sotto gli occhi tutti elo coccola. Lo ... Il Mondiale sfumato è stata una delusione, ma nel 2023 sta prendendo lasulle spalle. L'anno ...... rimanendo, al momento, un giocatore dellama fuori dal progetto. Il suo inserimento nella ... Su Zaniolo,ha tagliato ancora una volta corto nel post gara di ieri, mentre il calciatore, ...

Manchester United, bufera per l’espulsione a Casemiro: De Gea cita Mourinho ForzaRoma.info

Roma, ha ragione Mourinho: ecco perché i fischi a Pellegrini sono ingiusti Corriere dello Sport

Situazione Zaniolo, Mourinho fa chiarezza: lo ha detto in diretta Spazio Milan

Mourinho e lo spettro delle nazionali: “A dicembre potevo andare via…” RomaNews

La Roma è in piena zona Champions e il brasiliano, nonostante l'errore nel derby, resta uno dei migliori tra i giallorossi in questa stagione ...I giallorossi restano in corsa per la Champions Nel budello della corsa Champions, la Roma si prende un biglietto di prima classe. In un torneo mortificato dalle condanne sportive, dal rischio fallim ...