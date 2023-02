Roma | futuro in Turchia per Zaniolo | due club sul classe ’99

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ildi Nicolòpotrebbe ancora essere lontano davisto che dallainiziano ad arrivare interessi per il’99 Ildi Nicolòpotrebbe ancora essere lontano davisto che dallainiziano ad arrivare interessi per il’99. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrocampista giallorosso è seguito da Galatasaray e Fenerbahce. Laha ribadito di voler cederesoltanto a titolo definitivo e non in prestito. Il mercato turco chiude l’8 febbraio e le due squadre potrebbero provare a capire la fattibilità dell’affare nella giornata di lunedì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...è il suo fiore all'occhiello As31/03/2019 - campionato di calcio serie A /- Napoli / ... Ilfa paura'. Ma in questo contesto, Giuntoli e De Laurentiis hanno puntato su Osimhen. 'Il ...Almeno così vanno le cose alla Sapienza di, la più grande università italiana. Oggi, come ... fra cui ilNobel Giorgio Parisi). Come non ricordare poi, solo tre mesi fa, la squadristica ...

Roma, oltre mille giovani all’evento Senzatomica: “Così disarmiamo il futuro” La Stampa

Roma, le parole di Tiago Pinto sul futuro di Smalling e Zaniolo Corriere dello Sport

Roma, Tiago Pinto e il futuro di Zaniolo: “Restano ancora 48 ore” Tuttosport

Roma, Tiago Pinto gela Zaniolo e avvisa Smalling Virgilio Sport

Patanè: “Roma tra le 10 città in Upper living lab per mobilità del futuro” Roma Servizi per la Mobilità

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Inzaghi e Pioli non possono sbagliare. In palio ci sono la Champions, il prestigio, il riscatto. E le scorie di Riad rendono la sfida ancora più calda ...