Roma - Empoli 2 - 0 | le pagelle giallorosse | Mancini con attenzione

Mourinho (all.) 6,5 Con i titolari lariparte e mette un altro mattone sulla casa chiamata Champions. E' stato tutto fin troppo facile grazie alla solita arma dei calci piazzati. E questo ha permesso di gestire le energie dopo la ...Spazio poi alla vittoria dellasull', che attualmente vale il secondo posto in classifica, e al Napoli capolista impegnato nel lunch match del Picco contro lo Spezia . Focus anche sul ...

Roma-Empoli: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Dybala sostituito contro l'Empoli: la verità sulle sue condizioni Corriere dello Sport

Roma-Empoli 2-0: gli highlights Sport Mediaset

Roma-Empoli 2-0: Ibanez, Abraham. Giallorossi vittoriosi e momentaneamente secondi in classifica RomaNews

Roma Mourinho (all.) 6,5 Con i titolari la Roma riparte e mette un altro mattone sulla casa chiamata Champions. E’ stato tutto fin troppo facile grazie alla solita arma dei calci piazzati. E questo ha ...ROMA - Prima volta con la Roma dell’arbitro abruzzese: la serata dell’Olimpico non presenta particolari criticità a Dionisi, che fischia in tutto 28 falli ed estrae un cartellino subito anche per dare ...