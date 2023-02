Roberto Farnesi cuore di papà | la foto con la figlia è boom di like | bellissimi

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 5 febbraio 2023) Uno degli attori simbolo del genere soap opera italiane.è, da sempre, un sex symbol e idolo delle donne. Tutte, però, dovranno mettersi l’anima in pace, perché il suoè impegnato. Non solo, evidentemente, per la compagna, ma anche per la: lapubblicata sui social sta commuovendo tutti e sta … L'articolo proviene da Velvet Gossip.