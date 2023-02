RISULTATI | Stardom “12th Anniversary Supreme Fight 2023” 04 02 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 5 febbraio 2023) Idello Show per il 12° anniversario dellaandato in scena Sabato a Osaka:Sabato 4 Febbraio – Osaka (Japan) Naniwa Roulette MatchSaki Kashima batte Billy Ken Death (Fukigen Death), Mai Sakurai, Mariah May, Mayu Iwatani, Mina Shirakawa, Miyu Amasaki, Momoka Hanazono, Momo Kohgo, Natsuko Tora, Natsupoi, Tam Nakano, Thekla, Waka Tsukiyama e Yuna Mizumori, Ordine di schienamenti:-Mayu Iwatani batte Waka Tsukiyama-Mayu Iwatani batte Momo Kohgo-Mayu Iwatani batte Miyu Amasaki-Mayu Iwatani vs. Tam Nakano finisce in Parità per Time Limit-Mina Shirakawa vs. Natsupoi finisce in Parità per Time Limit-Mariah May batte Mai Sakurai-Mariah May vs. Thekla – Draw-Momoka ...