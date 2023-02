RISULTATI | NXT Vengeance Day 2023

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 5 febbraio 2023) Primo grande evento dell’anno per NXT, dallo Spectrum Center di Charlotte, in North Carolina, è andato in scena NXT:Day. Tanta carne al fuoco e tutti i titoli del roster di sviluppo della WWE in palio oltre ad un interessante scontro al meglio dei 3 schienamenti tra Carmelo Hayes e Apollo Crews. Ecco come è andata: WWE NXT North American Championship: Wes Lee (c) batte Dijak WWE NXT Women’s Tag Team Championship: Fallon Henley e Kiana James battono Kayden Carter e Katana Chance (c) e diventano le nuove campionesse di coppia Two Out Of Three Falls match: Carmelo Hayes batte Apollo Crews per 2-0 WWE NXT Tag Team Championship: Gallus battono New Day (c), Chase U e Pretty Deadly e diventano i nuovi campioni di coppia WWE NXT Women’s Championship: Roxanne Perez (c) batte Gigi Dolin e Jacy Jane WWE NXT Championship Steel Cage match: Bron Breakker ...