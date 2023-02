Renzi umilia ancora il Pd | “Io una Ferrari | loro ora hanno una Twingo”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Matteocome Shakira. La cantante colombiana ha stupito tutti con la canzone contro l'ex marito Gerard Piqué, difensore del Barcellona, nella quale si paragona ad una, dando della Renaultalla nuova fiamma del calciatore blaugrana. E il leader di Italia Viva ha deciso di imitarla per dare addosso al Partito Democratico parlando all'evento a Milano a sostegno di Letizia Moratti, candidata del Terzo Polo alla presidenza della Regione Lombardia: “Nel Partito Democratico avevano me e Carlo Calenda che parlavamo di lavoro con Industria 4.0 e Jobs act, oragente che dice che bisogna recuperare Lenin, Roberto Speranza che dice che bisogna abbattere il neoliberismo. Avevano unae l'scambiata con una…”. A replicare alle ...

