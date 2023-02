Reggina | Inzaghi contro gli arbitri | “Sesto episodio a nostro sfavore | vogliamo rispetto”

Leggi su sportface

(Di domenica 5 febbraio 2023) Filipposi è sfogatoglidopo Palermo-2-1, match che ha visto i calabresi incappare nella seconda sconfitta consecutiva. Alcuni episodi però non vanno giù al tecnico dei granata: “Certi atteggiamenti non li accetto, siamo alo settimoarbitrale ae gli errori non si stanno compensando – tuona– Siamo una società appena nata ma, il guardalinee non mi ha nemmeno guardato in faccia quando chiedevo spiegazioni.” Entrando nello specifico,spiega: “C’era un rigore netto su Gagliolo, però il rigore per il Palermo l’hanno visto. Non voglio dare alibi ai giocatori, perchè sicuramente abbiamo ...