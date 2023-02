(Di domenica 5 febbraio 2023) - La U. S. Navy sta recuperando i rottami del dirigibile, sparsi in un raggio di 11 chilometri a largo della costa del Sud Carolina , per carpire i suoi segreti. Immediata la reazione di Pechino, che ...

- La U. S. Navy sta recuperando i rottami del dirigibile, sparsi in un raggio di 11 chilometri a largo della costa del Sud Carolina , per carpire i suoi segreti. Immediata la reazione di Pechino, che ......sparato uno Slammer che ha sgonfiato ilaerostatico da spionaggio cinese come un palloncino. Esploso è colato a picco con tutto il sistema di raccolta dati collegato, il quale sarà...

Recuperato il pallone spia cinese abbattuto. Xi: 'Ci riserviamo reazioni necessarie' TGLA7

Pallone spia cinese, Biden: "Abbattuto con successo". Difesa: "Monitorava siti strategici" Sky Tg24

Il pallone spia si è sgonfiato, la storia Usa-Cina non ancora Formiche.net

L’Aosta Calcio 511 perde 3-2 contro il GPA Città di Mestre AostaSera

Roma-Cremonese 1-2: la squadra di Ballardini in semifinale Goal.com

La U.S. Navy sta recuperando i rottami del dirigibile, sparsi in un raggio di 11 chilometri a largo della costa del Sud Carolina , per carpire i suoi segreti. Immediata la reazione di Pechino, che si ...Un altro spunta in Sudamerica. Sale la tensione mentre la Cina frena. Gli Stati Uniti ritengono che il pallone-spia stesse monitorando siti militari.