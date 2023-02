Real Madrid | Ancelotti non ci sta | «Avremmo meritato il pareggio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Le parole di Carlo, allenatore deldopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Mallorca. I dettagli Carloha parlato a Movistar+ dopo la sfida tra Mallorca e, terminata 1-0 per i padroni di casa con il gol di Muriqi. PAROLE – «Una sconfitta dura, la partita che ci aspettavamo. Molto dura e difficile, non abbiamo avuto la fortuna di gestirla perché ci hanno segnato molto presto, facendo tanti falli.il, abbiamo sbagliato il rigore e qualche occasione in spazi ridottissimi. Pur facendo la partita». L'articolo proviene da Calcio News 24.