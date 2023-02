Rayo Vallecano-Almeria lunedì 06 febbraio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici La giornata si chiude a Vallecas

(Di domenica 5 febbraio 2023) Anche in questa stagione ilha disputato una splendida prima parte di stagione: gli uomini di Iraola hanno 29 punti, sono nelle posizioni a ridosso dell’Europa e hanno un margine molto rassicurante sul terz’ultimo posto. Nell’ultima partita di Liga disputata, inoltre, sono stati capaci di vincere in casa del Villarreal, una delle squadre InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo La 20esima giornata della Liga spagnola si conclude questa sera con il posticipo frae Almeria , in programma alle ore 21. I padroni di casa, sorpresa del campionato, con una vittoria potrebbero portarsi al quinto posto in classifica, mentre gli ospiti cercano punti per ...Craiova 19:00 SPAGNA LALIGA- Almeria 21:00 SPAGNA LALIGA2 Burgos CF - Las Palmas 21:00 ... 2 - 1 (Finale) Plaza Colonia - Maldonado 23:00 VENEZUELA PRIMERA DIVISION Puerto Cabello -...

Rayo Vallecano - UD Almería La Liga 2022 - la Repubblica la Repubblica

Pronostico Rayo Vallecano-Almeria 6 Febbraio: 20ª Giornata di Liga Bottadiculo

Liga: Rayo Vallecano-Almeria live | Estero | Calciomercato.com Calciomercato.com

Rayo Vallecano-Almeria (lunedì 06 febbraio 2023 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La giornata si ... Infobetting

I pronostici di lunedì 6 febbraio: Serie A, C, Liga e Super Lig Il Veggente

Il Rayo Vallecano ospiterà l'Almeria nella sfida de LaLiga: le formazioni ufficiali: Luis Javier Suarez titolare nel tridente ospite ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.