“Rapiremo alti funzionari del Cremlino” La promessa dall' Ucraina spaventa Putin

(Di domenica 5 febbraio 2023) L'"non utilizzerà le armi a lungo raggio promesse'Occidente" per colpire il territorio russo. Lo assicura il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov. Un messaggio rivolto soprattutto agli alleati di Kiev. "Spariamo solo alle unità russe sul territorio ucraino temporaneamente occupato", aggiunge. Allo stesso tempo Reznikov sottolinea che la "riluttanza" dei Paesi occidentali a fornire all'i caccia "costerà più vite". Quella tenuta a Kiev potrebbe essere l'ultima conferenza stampa nel ruolo di Reznikov. Secondo voci insistenti infatti il presidente Volodymyr Zelensky potrebbe chiedergli presto le dimissioni per sostituirlo con l'attuale capo dell'intelligence, Kirill Budanov. "Nessuno occupa un posto per sempre - le parole dell'attuale ministro a riguardo - farò ciò che il presidente mi suggerirà". ...