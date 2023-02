Questa nuova funzione di Google è indispensabile | non dirai mai più addio allo smartphone

Leggi su computermagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) Una impostazione attualmente in uscita dipotrebbe cambiarci la vita, e non solo. Cosa ha di speciale? L’azienda di Mountain View sta lavorando a diverse soluzioni interessanti con cui sviluppare progetti nuovi e mai visti prima. Solitamente ci vorrebbero mesi prima di poter arrivare ad una effettiva conclusione, ma dal momento che i dipendenti diabbiano un ottimo ritmo di lavoro, a quanto pare non sarà minimamente necessario fare questo: sanno già come muoversi in maniera adeguata. Ne sapremo di più – Computermagazine.itA tal proposito vogliamo parlare di unasu cuista lavorando da circa un anno, e che servirà a potenziare il rilevamento dei dispositivi analogamente a come lo fa “Trova il mio iPhone” di Apple. Lo scopo è chiaro che sia quello di permettere agli utenti ...