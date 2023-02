Quante posizioni ha guadagnato Matteo Arnaldi con la finale a Tenerife? E se la vincesse…

Leggi su oasport

(Di domenica 5 febbraio 2023)continua a crescere e, dopo un 2022 che l’ha visto passare dalla posizione 363 alla 134, in questa settimana si è mosso nuovamente con decisione verso la top 100 del ranking ATP. L’azzurro classe 2001 ha infatti conquistato ieri il pass per ladelChallenger 2, risultato che gli consente di essere già sicuro del suo nuovo best ranking con 20guadagnate (dalla n.130 alla 110), e oggi sfiderà il connazionale Raul Brancaccio (n.147 al mondo) per cercare di alzare il secondo trofeo Challenger (dopo quello di Francavilla al Mare dello scorso maggio) e raggiungere l’altro italiano Francesco Passaro alla posizione 109 con 497 punti. A quel punto, la top 100 si troverebbe a meno di 50 punti di distanza (in questo momento il 100° è Vasek Pospisil con 534 punti, ma il ...