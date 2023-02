Quando il “profeta” dell’arresto di Messina Denaro tentò di parlare con Silvio Berlusconi ma incontrò Paolo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mentre i pm indagano sulla cosiddetta “profezia” sull’arresto di Matteo, La Repubblica a firma di Lirio Abbate – ricorda come Salvatore Baiardo (di fatto portavoce del boss Giuseppe Graviano) 11 anni fa avrebbe contattatoper un incontro. Un contatto a cui il leader di Forza Italia non avrebbe dato né risposta, né seguito. A quel tempo, come ricostruisce il quotidiano, il boss di Brancaccio “nelle aule dei processi per le stragi lanciava messaggi ad alcuni politici con i quali avrebbe avuto contatti facendo mezze dichiarazioni davanti ai giudici”. Sul quel contatto cercato indaga da due anni la Dda di Firenze (che ha iscritto Dell’Utri enell’ambito dell’indagine sulla strage dei Geogofili, ndr), e tra le certezze c’è che ad ascoltare Baiardo sia stato ...