“Putin mi ha promesso che non ucciderà Zelensky” | il racconto dell’ex premier israeliano

Leggi su tpi

(Di domenica 5 febbraio 2023) Allo scoppio della guerra in Ucraina, per alcuni mesi a fare da mediatore ci aveva provato l’ex primo ministro, Naftali Bennet. “Gli ho chiesto cosa sarebbe successo, se avesse intenzione di uccidere– ha raccontato in un’intervista -. Lui ha detto che non lo avrebbe fatto. Gli ho domandato se mi stesse dando la sua parola, che non avrebbe ucciso. ‘Non ucciderò’, mi ha risposto”, ha detto Bennet. Nel corso dell’intervista il politicoha anche raccontato di aver riferito tutto a: “L’ho telefonato e gli ho detto chenon lo avrebbe ucciso. Mi ha chiesto se ne fossi stato certo e gli ho risposto che ne ero sicuro al 100 per cento”. L’ex...