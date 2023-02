Psg | nuovo infortunio per Renato Sanches Galtier | “Potrebbe saltare tante partite”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Brutte notizie in casa Psg.ha subito unche lo ha costretto a lasciare il campo, in lacrime, dopo un quarto d’ora nel match contro il Tolosa. “Ci ha detto di avere una lesione muscolare – ha detto il tecnico dei parigini Christopheal termine della gara-. Non so nulla di preciso perché non ho ancora parlato con lo staff medico, ma credo cherestare fuori qualche settimana e”. SportFace.

Commenta per primoguaio fisico per Renato Sanches , a lungo inseguito dal Milan in estate. Il centrocampista portoghese delha infatti lasciato il campo dopo un quarto d'ora nel match contro il Tolosa , a ...... il Chelsea è piombato sulle tracce di Victor Osimhen e sarebbe pronto a fare concorrenza ae ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dalservizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato ...

PSG, nuovo infortunio per Renato Sanches. Galtier: "Potrebbe saltare molte partite" TUTTO mercato WEB

Psg, nuovo infortunio per Renato Sanches. Galtier: "Potrebbe ... SPORTFACE.IT

PSG, Renato Sanches desidera giocare di più: "Non sono contento" numero-diez.com

Skriniar ha già firmato col PSG, nuovo schiaffo all'Inter: ha voluto ... Sport Fanpage

Mercato Inter, Skriniar sarà un nuovo giocatore del PSG. Via subito Calcio in Pillole

Brutte notizie in casa Psg. Renato Sanches ha subito un nuovo infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo, in lacrime, dopo un quarto d’ora nel match contro il Tolosa ...Ribaltone in vista con Zinedine Zidane protagonista assoluto. L’ex Real Madrid trova la nuova panchina e spunta lo scippo al Milan di Stefano Pioli Sono passato quasi due anni dall’ultima panchina di ...