Psg | bisogna blindare il capitano

... lo slovacco ha sciolto le riserve ammettendo di aver firmato un pre - accordo con il. Inter - ... Per attivarlonecessariamente aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma streaming al ...Nonostante vanti solo 4 titoli nazionali in meno rispetto al, lo Stade Reims non può sfuggire all'etichetta di club di provincia, visto che i momenti di ... Ma non esiste solo il computer,...

Psg, Neymar e Mbappé assenti: decide Messi contro il Tolosa Tuttosport

PSG, Mbappè salterà l'andata di Champions Tuttosport

PSG, ora è ufficiale: Mbappé salterà la sfida di Champions contro il Bayern Monaco Calcio News 24

Ligue 1, colpo Nizza: battuto il Marsiglia di Tudor Tuttosport

Psg in crisi, Galtier avvisa Messi e non solo: 'Bisogna capire che il ... Calciomercato.com

Nel segno di Hakimi (un gol e un assist) e Messi (un gol e due pali), il Psg ribalta (2-1) il Tolosa nell'anticipo della 22/a giornata di Ligue 1 e consolida ulteriormente il vantaggio in vetta alla c ...Nel 22° turno di Ligue 1 non sbaglia la capolista Psg che riesce ad imporsi, in rimonta, per 2-1 contro il Tolosa. Gara complessa per gli uomini di Galtier che nei primi 20' perdono Renato Sanches per ...