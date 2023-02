Pronto a tutto per il Pd | clamoroso Diego Bianchi | dove si spinge sul caso-Cospito

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Pubblichiamo "Tele... raccomando", la rubrica di Klaus Davi su chi sale e chi scende in tv CHI SALE (The Voice senior) L'Italia vuole distrarsi, inequivocabili i dati Auditel: venerdì sera The Voice Senior, in pienointrecciato con l'arresto di Messina Denaro e il duro scontro destra-sinistra, batte tutti e sfiora il 25% di share. Ha successo perché è ben costruito, bravi Antonella Clerici e i giudici Clementino, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri, tutti cantanti che ricordano i bei tempi felici. Lo show poi centra in toto il target di Rai 1, come spiega OmnicomMediaGroup, con over 65 sul 25%, bene i 15/24 anni (15%), laureati al 19% e regioni del Centro-Sud stabili oltre il 20%. CHI SCENDE (Propaganda Live) Propaganda Live (che venerdì fa un buon 5.1% di share e sfonda nel Lazio, oltre l'11%) si sostituisce ai ...