Previsioni del tempo in Campania | meglio stare attenti a Salerno e Avellino

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 5 febbraio 2023) Cari lettori della, ecco l'appuntamento quotidiano con ledi oggi! Chefarà oggi ae non solo? Scopriamolo! Napoli A Napoli il clima è sereno. Il cielo è limpido. L'umidità relativa attuale è del 42%. La temperatura media attuale è di 8,27°C, con una minima di 5,4°C e una massima di 9,38°C. La velocità del vento in questo momento è di 12.33km/h e la percentuale di nuvolosità è pari a 0%. Oggi a Napoli la situazione meteorologica è ideale per trascorrere delall'aperto. La temperatura media è di 8,27°C con una minima di 5,4°C e una massima di 9,38°C. L'umidità relativa è del 42% ed il cielo resterà limpido per tutto il giorno. Il vento soffierà a 12.33 km/h con percentuale di nuvolosità pari a 0%.A ...