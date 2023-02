Preghiera del mattino del 5 Febbraio 2023 | “Rinnovami nello spirito”

... a cui seguirà un momento die poi ci sarà la testimonianza dell'attrice Beatrice Fazi. Dalle 18.00 in dialogo con la testimonial e alle 19.00 sono previste le conclusioni i saluti...... dove un ligneo antico crocifisso era tra l'oscurità dell'abside ad accogliere ladevota. ... Basti pensare a chi fa questo presso la tombaveneratissimo San Pio da Pietrelcina, oppure ...

Una risposta alla preghiera di Gesù «Tutti siano una cosa sola» - L ... L'Osservatore Romano

Sud Sudan, Papa ai sacerdoti: "Sostenere con la preghiera le lotte ... Adnkronos

Sud Sudan, il Papa: chi segue Cristo sceglie la pace, sempre Vatican News - Italiano

Preghiera del Mattino VENERDI 03 FEBBRAIO 2023 Lodi ... La Luce di Cristo

Preghiera del mattino 2 Febbraio 2023: “Donami la fedeltà” La Luce di Maria

Papa Francesco con l'arcivescovo di Canterbury e il moderatore della Chiesa di Scozia: è il momento clou della visita condivisa tra cristiani per dare seguito a un difficile processo di pace ...Loreto, 4 febbraio 2023 - Da una proposta del Comando dei Vigili del fuoco di Ancona, si è svolta nella basilica della Santa Casa di Loreto una messa dedicata a tutto il personale in servizio e in qui ...