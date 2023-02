Portimonense vs Pacos de Ferreira – probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 5 febbraio 2023) Alla ricerca della prima vittoria in sette partite in tutte le competizioni, ilaffronta lunedì 6 febbraio ildeall’Estadio Municipal de Portimao nel 19° turno della Primeira Liga. Dopo aver ottenuto una vittoria per 3-0 nel match di andata, gli Alvinegros cercheranno di completare la loro prima doppietta in campionato contro la squadra ospite. Il calcio di inizio divsdeè previsto alle 20 Anteprima della partitavsdea che punto sono le due squadreIlè rimasto ancora una volta a mani vuote e ha subito una sconfitta per 4-2 per mano del Boavista quando le due squadre si sono ...