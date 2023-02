Pol Espargarò di nuovo felice in KTM | “Ora sono migliore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ritorno alle origini dopo un biennio con più ombre che luci in Honda. Polha recentemente parlato del suoarrivo in KTM: lo spagnolo correrà per il team satellite di GasGas, ma a sua disposizione avrà una moto che si avvicina tremendamente a quella ufficiale di casa Mattighofen. Quali sensazioni ha il ragazzo in questo momento e quali orizzonti potrebbe aprire con il cambio di squadra nella prossima MotoGP? Le parole di PolPol Espargaro (Credits: MotoGP Facebook)“Quando salti in moto hai sempre questi dubbi, che forse la moto è cambiata molto dall’ultima volta, o se l’idea della moto è cambiata. Ma alla fine è abbastanza simile a quando ho lasciato la KTM – ha osservato Pol-. Cialcuni dettagli e nuovi dispositivi chestati messi in ...