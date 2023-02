Pnrr | Decaro “Se offriamo solo lavoro a termine non troveremo i tecnici”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Se vogliamo trattenere giovani e professionisti, convincerli che vale la pena lavorare per un Comune in un progetto, dobbiamo cambiare la norma e consentire ai sindaci di stabilizzarli dopo il 2026, alla fine del Piano”. Così, in un’intervista a la Repubblica, Antonio, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, l’Associazione dei Comuni, preoccupato anche per i colli di bottiglia che stanno frenando il: “Se non si sbloccano le autorizzazioni, salteranno tutte le scadenze”, commenta.I concorsi pubblici stentano, secondo, “perchè non danno prospettiva, soprattutto quelli che propongono contratti alegati al. Se dite a un ingegnere, architetto o progettista di venire a lavorare per un Comunefino al 2026, ...