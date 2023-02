Pioggia di cartelle esattoriali ma non devi pagare quelle “selvagge”

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 5 febbraio 2023) A casa degli italiani arrivano notifiche di. Attenzione a queste notifiche, perché proprio sotto il periodo di rottamazione dellepotreste finire perper errore debiti che non sono dailovetrading.itSiamo nel pieno della rottamazione dellevoluta del Governo Meloni. In seguito a questa rottamazione, tutte lefino al 2015 di valore entro i 1.000 euro saranno sfoltite di tutti i costi accessori dovuti ai ritardi di pagamento. Una cosa che spesso non è chiara della rottamazione, infatti, è che questa non cancella completamente il debito del ...