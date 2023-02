Piazza | «Che emozione esordire con la maglia dell’Inter! Un obiettivo»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Alessiaha esordito nel campionato di Serie A Femminile nella sfida vinta dall’Inter Women contro il Sassuolo. Il secondo portiere nerazzurro, ai microfoni di Inter TV, spiega l’del momento e guarda alla Coppa Italia contro la Sampdoria ADRENALINA – Alessiaparla dell’di aver esordito con ladell’Inter Women: «È stato per me molto emozionante potercon la maglietta dell’Inter, si è trasformato tutto in adrenalina. Sono contenta per la vittoria di squadra, ci volevano questi tre punti. Due interventi importanti? Appunto l’adrenalina del momento ha aiutato, mi sono fatta trovare pronta e sono contenta per la mia prestazione e quella della squadra». PROSSIMI STEP –prosegue parlando dei prossimi obiettivi: «Stiamo ...

