Pesantissimi problemi TIM oggi 5 febbraio | down con internet ovunque

Leggi su optimagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ci sono pesantiTIM in corso, stando alle segnalazioni che dalle 12 diarrivano praticamente da tutto il Paese. Una vicenda che ricorda in parte quanto vi abbiamo riportato ad aprile dello scorso anno con un altro articolo, fermo restando che in questo frangente ilappare molto più diffuso rispetto a quella circostanza. Proviamo a fare un primo punto della situazione, fermo restando che nel corso delle prossime ore proveremo a monitorare la questione con aggiornamenti in tempo reale. Riscontrati diffusiTIM: prime informazioni sulconin tutto il Paese A differenza di quanto avvenuto con altriTIM trapelati da ...